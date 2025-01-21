Президент Мексики ответила Трампу на его указ о переименовании Мексиканского залива
Для Мексики и всего мира Мексиканский залив будет оставаться Мексиканским. Указ президента США Дональда Трампа этого не меняет.
Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Шейнбаум отреагировала на ряд указов Трампа, которые он утвердил после инаугурации.
Президент подчеркнула, что указы Трампа, которые касаются чрезвычайной ситуации на южной границе и протоколов по защите мигрантов, ничем не отличаются от распоряжений, принятых во время первого срока Трампа.
"Мы всегда будем действовать в защиту нашей независимости, в защиту наших соотечественников, живущих в США. Мы действуем в рамках нашей конституции и законов. Мы всегда действуем с холодной головой", - добавила она.
Также Шейнбаум не согласилась с указом Трампа о переименовании Мексиканского залива на Американский.
"Для нас и всего мира это по-прежнему Мексиканский залив", - заявила президент.
Указы Трампа
Напомним, вчера, 20 января, состоялась инаугурация Дональда Трампа. После этого он подписал ряд указов, которые касаются мигрантов и не только.
В частности, Трамп переименовал Мексиканский залив на Американский. Он объяснил свое решение тем, что Мексиканский залив - самый большой в мире, а также он играет ключевую роль в американской экономике.
Детально об указах Трампа - в материале РБК-Украина.
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