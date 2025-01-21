ua en ru
Вт, 21 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Президент Мексики ответила Трампу на его указ о переименовании Мексиканского залива

Вторник 21 января 2025 19:15
UA EN RU
Президент Мексики ответила Трампу на его указ о переименовании Мексиканского залива Фото: Клаудия Шейнбаум, президент Мексики (facebook.com/ClaudiaSheinbaumPardo)
Автор: Иван Носальский

Для Мексики и всего мира Мексиканский залив будет оставаться Мексиканским. Указ президента США Дональда Трампа этого не меняет.

Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Шейнбаум отреагировала на ряд указов Трампа, которые он утвердил после инаугурации.

Президент подчеркнула, что указы Трампа, которые касаются чрезвычайной ситуации на южной границе и протоколов по защите мигрантов, ничем не отличаются от распоряжений, принятых во время первого срока Трампа.

"Мы всегда будем действовать в защиту нашей независимости, в защиту наших соотечественников, живущих в США. Мы действуем в рамках нашей конституции и законов. Мы всегда действуем с холодной головой", - добавила она.

Также Шейнбаум не согласилась с указом Трампа о переименовании Мексиканского залива на Американский.

"Для нас и всего мира это по-прежнему Мексиканский залив", - заявила президент.

Указы Трампа

Напомним, вчера, 20 января, состоялась инаугурация Дональда Трампа. После этого он подписал ряд указов, которые касаются мигрантов и не только.

В частности, Трамп переименовал Мексиканский залив на Американский. Он объяснил свое решение тем, что Мексиканский залив - самый большой в мире, а также он играет ключевую роль в американской экономике.

Детально об указах Трампа - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Мексика Дональд Трамп Мексиканский залив
NEWS
В "Резерв+" вернули отсрочки для студентов и аспирантов
В "Резерв+" вернули отсрочки для студентов и аспирантов
DAILY
От турникета до дронов. Как новейшие технологии спасают жизни военных на поле боя
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От турникета до дронов. Как новейшие технологии спасают жизни военных на поле боя