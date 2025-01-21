Президент Мексики ответила Трампу на его указ о переименовании Мексиканского залива

Для Мексики и всего мира Мексиканский залив будет оставаться Мексиканским. Указ президента США Дональда Трампа этого не меняет.

Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Шейнбаум отреагировала на ряд указов Трампа, которые он утвердил после инаугурации.

Президент подчеркнула, что указы Трампа, которые касаются чрезвычайной ситуации на южной границе и протоколов по защите мигрантов, ничем не отличаются от распоряжений, принятых во время первого срока Трампа.

"Мы всегда будем действовать в защиту нашей независимости, в защиту наших соотечественников, живущих в США. Мы действуем в рамках нашей конституции и законов. Мы всегда действуем с холодной головой", - добавила она.

Также Шейнбаум не согласилась с указом Трампа о переименовании Мексиканского залива на Американский.

"Для нас и всего мира это по-прежнему Мексиканский залив", - заявила президент.