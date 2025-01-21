Президент Мексики відповіла Трампу на його указ про перейменування Мексиканської затоки

Для Мексики і всього світу Мексиканська затока залишатиметься Мексиканською. Указ президента США Дональда Трампа цього не змінює.

Про це заявила президент Мексики Клаудія Шейнбаум, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

Шейнбаум відреагувала на низку указів Трампа, які він затвердив після інавгурації.

Президентка наголосила, що укази Трампа, які стосуються надзвичайної ситуації на південному кордоні та протоколів щодо захисту мігрантів, нічим не відрізняються від розпоряджень, ухвалених під час першого терміну Трампа.

"Ми завжди будемо діяти на захист нашої незалежності, на захист наших співвітчизників, які живуть у США. Ми діємо в межах нашої конституції та законів. Ми завжди діємо з холодною головою", - додала вона.

Також Шейнбаум не погодилася з указом Трампа про перейменування Мексиканської затоки на Американську.

"Для нас і всього світу це, як і раніше, Мексиканська затока", - заявила президент.