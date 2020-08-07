Президент Лівану про причини вибухів у Бейруті: можливе зовнішнє втручання

Остаточні причини масштабних вибухів в Бейруті ще не встановлені. Однією з причин може бути зовнішнє втручання.

Про це заявив президент Лівану Мішель Аун, передає The New York Times.

Аун попросив президента Франції Еммануеля Макрона, який відвідав Бейрут напередодні, "надати аерофотознімки, щоб визначити, що сталося, і якщо у французів їх немає, ми попросимо їх у іншого джерела".

"Причина поки не встановлена. Існує можливість зовнішнього втручання через ракету, бомбу або іншу дію", - сказав президент Лівану.

Він також уточнив, що розслідування трагедії повинно встановити, як вибуховий матеріал потрапив у порт Бейрута і за яких умов там зберігався, чи був вибух результатом недбалості чи нещасним випадком, а також чи мало місце зовнішнє втручання.

Нагадаємо, 4 серпня в порту Бейрута відбулися два потужні вибухи; загинули близько 150 людей, ще понад 5 тисяч отримали поранення.

За даними неофіційного розслідування, вибух у Бейруті стався в результаті детонації понад 2700 тонн нітрату амонію, який зберігався на складі у міському порту протягом 6 років.