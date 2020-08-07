Вибух у Бейруті: поліція допитала росіянина, корабель якого привіз селітру

Фото: наслідки вибуху в Бейруті (alarabiya.net)

Відповідне прохання у Кіпр надійшло з Лівану

Сьогодні, 7 серпня, поліція Кіпру допитала росіянина, який є власником корабля, що привіз до Бейруту (Ліван) вантаж нітрату амонію, що вибухнув там цього тижня. Відповідне прохання у Кіпр надійшло з Лівану.

Про це повідомляє Reuters.

Прессекретар кіпрської поліції Христос Андреу заявив, що з Інтерполу в Бейруті надійшов запит з проханням встановити місцезнаходження російського бізнесмена Ігора Гречушкіна і поставити певні питання, пов'язані з вантажем. Він сказав, що відповіді були передані в Бейрут, але відмовився надати додаткову інформацію.

Борис Прокошев, який був капітаном корабля в 2013 році, раніше заявляв, що хімікати опинилися в Бейруті після того, як власник судна, якого він назвав Гречушкіним, сказав йому зробити позапланову зупинку в Лівані, щоб забрати зайвий вантаж.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, вибух у Бейруті стався 4 серпня в результаті недбалого зберігання на території порту понад 200 тонн нітрату амонію.

Крім того, внаслідок вибуху свої домівки змушені були покинути 300 тисяч місцевих жителів.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що жертвами вибуху в ліванській столиці стали понад 150 осіб.