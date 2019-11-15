Президент Литви помилував двох російських шпигунів

Фото: Гітанас Науседа (twitter.com/CiaRimtai)

УРосії заявили, що їх реакція буде аналогічною

У п'ятницю, 15 листопада, президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про помилування Миколи Філіпченко та Сергія Моїсеєнко, які відбувають тюремне ув'язнення за шпигунство в Прибалтиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, Філіпченко і Моїсеєнко, засуджені литовськими судами в 2017 році, можуть бути обмінені на двох громадян Литви, Євгенія Матайтиса і Аристидаса Тамосайтиса, засуджених за шпигунство в Росії у 2016 році.

Російські шпигуни були засуджені на 10 років за те, що збирали інформацію про воєнно-політичну ситуацію у Прибалтиці й ділилися нею з російською військовою розвідкою. В указі Науседи говориться, що росіян помилували у відповідності з новим законом про шпигунські свопи.

Глава Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив 15 листопада, що реакція Москви буде аналогічною.

" За моїми даними, це взаємні заходи", - заявив він російським інформаційним агентствам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські шпигуни могли перехопити розмову Трампа послом США в ЄС Гордоном Сондлендом про Україну.

Також РБК-Україна писало, що в Полтавській області агента ФСБ засудили до 12 років в'язниці. Екс-співробітник МВС з 2014 року передавав розвіддані в РФ.