Російські шпигуни могли перехопити розмову Трампа про Україну, - CNN

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Телефонна розмова між Сондлендом та Трампом є грубим порушенням традиційних практик контррозвідки

Розмову по телефону влітку між послом США в ЄС Гордоном Сондлендом, який перебував в Україні, та президентом Дональдом Трампом могли прослуховувати служби розвідки багатьох зарубіжних країн, зокрема Росії. Про це повідомляє CNN, посилаючись на декількох колишніх американських чиновників.

Як зазначив колишній офіцер ЦРУ Марк Полімеропулос, телефонна розмова між послом Сондлендом та президентом Трампом є грубим порушенням традиційних практик контррозвідки.

"Якщо це правда, дзвінок по мобільному телефону між послом Сондлендом та президентом Трампом є грубим порушенням традиційних практик контррозвідки, про які представники національної безпеки неодноразово повідомляють всім, зокрема послам політичного призначення, таким як Сондленд", - вважає він.

Також екс-офіцер ЦРУ висловив впевненість, що у Київ є "високо контррозвідувальне середовище".

"Я не можу пригадати за свою кар'єру, коли посол у високо контррозвідувальному середовищі, як Київ, мав би таку незахищену розмову з президентом. Це просто не повинно відбуватися", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що готовий опублікувати ще одну стенограму телефонних переговорів із Зеленським. Трамп говорив про телефонній розмові з Зеленським, під час якого привітав його з перемогою на президентських виборах. Втім її досі немає.

Додамо, що Трамп провів дві телефонні розмови з Зеленським. Стеннограмма липневого розмови була опублікована раніше.