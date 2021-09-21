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Ердоган на засіданні Генасамблеї ООН заявив, що Туреччина не визнає анексію Криму

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США, Вівторок 21 вересня 2021 23:50
Ердоган на засіданні Генасамблеї ООН заявив, що Туреччина не визнає анексію Криму Фото: Ердоган на засіданні Генасамблеї ООН заявив, що Туреччина не визнає анексію Криму (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Туреччина не визнає анексію Криму. Це на засіданні Генасамблеї ООН заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

"Ми надаємо значення захисту територіальної цілісності і суверенітету України, включаючи Крим, анексію якого ми не визнаємо", - заявив Ердоган.

Напередодні МЗС Туреччини опублікувало заяву, в якій повідомило, що Анкара не визнає результати виборів, проведених в російську Держдуму на території Криму. Заяву розкритикували в МЗС Росії і в Кремлі.

Нагадаємо, що раніше ми писали про заяви Туреччини про російські вибори в Криму.

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