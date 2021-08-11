Протести в Литві: внаслідок сутичок постраждали 10 поліцейських, затримано 26 учасників акції
Під час сутичок біля будівлі парламенту Литви проти обмежень для нещеплених від коронавірусу постраждали 10 поліцейських. Затримано 26 учасників протесту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"Поліція застосувала необхідних заходів і розігнала натовп, затримані 26 осіб", - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, затримані підозрюються в порушенні громадського порядку і нанесенні травм правоохоронцям.
"Всі вони застосовували незаконні заходи, завдали шкоди поліцейському транспорту, травмували співробітників поліції, закидали камінням автомобіль швидкої допомоги", - зазначено у повідомленні.
Відомо, що троє з 10 постраждалих поліцейських госпіталізовані. Один отримав контузію в результаті вибуху, у двох інших переломи ніг.
Вказано, що в середу силовики продовжують чергувати біля будівлі уряду. Сьогодні влада вирішуватиме питання щодо прийняття обмежень для людей без "паспортів можливостей".
Paryż:— Sławomir Ozdyk (@sanctus_securit) August 10, 2021
"Zbyt mnie straszyli i teraz niczym już przestraszyć nie są w stanie"!!!
- Michaił Bułhakow, "Mistrz i Małgorzata"
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Нагадаємо, акція протесту проти обмежень для невакцинованих від коронавірусу почалася біля будівлі парламенту Литви вранці 10 серпня.
Додамо, що мітинг біля будівлі парламенту переріс у заворушення, правоохоронці застосували сльозогінний газ.