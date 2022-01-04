Президент Литви хоче скасувати НП на кордоні з Білоруссю

"Я думаю, що в ситуації, подібній до тієї, яку ми маємо зараз, безумовно, має сенс розглянути питання про скасування надзвичайного стану, тому що це дійсно сильний інструмент, який ми повинні використовувати в певних виняткових обставинах", - заявив він.

Президент заявив, що" проблема мігрантів зараз вирішена " і що якщо ситуація ускладниться, то надзвичайний стан може бути введено знову.

"Наразі ми могли б скасувати надзвичайний стан і зайнятися внесенням поправок до Конституції, тому що вибори прямих мерів - це висяче питання, і ми зобов'язані перед нашим суспільством і муніципалітетами вирішити це питання, і воно має бути вирішене якомога швидше", - підкреслив глава держави.

У 2021 році в Литву в'їхало понад 4 200 мігрантів. Литва та інші західні країни звинувачують Білорусь в організації потоку мігрантів і називають це гібридною агресією.