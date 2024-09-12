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Президент Литвы назвал Беларусь источником рисков и призвал к усилению санкций

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Беларусь остается источником рисков для Европы. Литва потребует усиления санкций против Минска на уровне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы во время совместной пресс-конференции с главой государства Владимиром Зеленским.

Он отметил, что в Беларуси проводят совместные белорусско-российские военные учения и с этой территории россияне шли в наступление на Украину. Также Науседа напомнил, что режим Александра Лукашенко направляет незаконных мигрантов к Литве, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Президент Литвы добавил, что попытки Беларуси были нейтрализованы, но это не значит, что Минск не попытается повторить их.

"Но эти операции просто переместились к границе с Польшей, и ни Польша, ни ЕС не могут этого толеровать. Поэтому мы смотрим на это государство без иллюзий и понимаем, что это еще один источник рисков для всех нас", - сказал Науседа.

По его словам, Литвы на всех площадках призывает к ужесточению санкций против Беларуси на уровне с РФ. Недавно ЕС принял новый пакет санкций против Минска, но Вильнюс требует более строгих ограничений.

 

Беларусь помогает России

Напомним, что Беларусь - одна из немногих стран, поддерживающая Россией. Она размещает на своей территории российские войска и технику, а также прибегает к провокациям на границе с Украиной.

Так, в августе лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что якобы дроны Украины залетели в Беларусь и часть из них якобы уничтожили. Лукашенко пригрозил "ответом" и приказал направить войска и технику на границу с Украиной.

Украинские пограничники подчеркивают, что не фиксируют изменения на границе с Беларусью, но продолжают наблюдать.

Кроме того, в последнее время участились случаи, когда российские "Шахеды" залетают на территорию Беларуси. И Минск, и Москва умалчивают это.

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