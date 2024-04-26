RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Литвы о возможном размещении ядерного оружия в Польше: был бы элемент сдерживания

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Если в Польше будет размещено ядерное оружие НАТО, то такое решение Североатлантического альянса будет способствовать сдерживанию и отвечать ожиданиям Европы в области безопасности.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"В последнее время, безусловно, происходят события, которые увеличивают присутствие военной мощи в нашем соседстве - в частности, развертывание тактического ядерного оружия. К сожалению, сегодня это реальность, как в Калининградской области, так и, насколько нам известно, на территории Беларуси", - заявил он.

Науседа подчеркнул, что возможное размещение ядерного оружия в Польше не будет угрозой для России.

"Поэтому идея размещения ядерного оружия - это не подстрекательство, не угроза России, а это опять же элемент системы сдерживания, который должен играть действительно значительную роль сдерживающего фактора и силы", - сказал он.

Размещение ядерного оружия в Польше

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что размещение ядерного оружия на территории страны обсуждается с США. Он отметил, что этот вопрос уже давно является предметом переговоров между двумя странами.

Дуда не скрывает, что во время этих переговоров он выразил готовность Польши принять ядерное оружие. Это свидетельствует о том, что Польша готова идти на значительные шаги для укрепления своей безопасности и сдерживания российской агрессии.

Пока неизвестно, будет ли принято окончательное решение о размещении ядерного оружия в Польше. Однако заявление Дуды свидетельствует о том, что Польша серьезно рассматривает эту возможность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваЯдерное оружиеПольшаГитанас Науседа