Президент Литвы о возможном размещении ядерного оружия в Польше: был бы элемент сдерживания

"В последнее время, безусловно, происходят события, которые увеличивают присутствие военной мощи в нашем соседстве - в частности, развертывание тактического ядерного оружия. К сожалению, сегодня это реальность, как в Калининградской области, так и, насколько нам известно, на территории Беларуси", - заявил он.

Науседа подчеркнул, что возможное размещение ядерного оружия в Польше не будет угрозой для России.

"Поэтому идея размещения ядерного оружия - это не подстрекательство, не угроза России, а это опять же элемент системы сдерживания, который должен играть действительно значительную роль сдерживающего фактора и силы", - сказал он.