Президент Литви про можливе розміщення ядерної зброї у Польщі: був би елемент стримування

Якщо в Польщі буде розміщено ядерну зброю НАТО, то таке рішення Північноатлантичного альянсу сприятиме стримуванню і відповідатиме очікуванням Європи в галузі безпеки.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"Останнім часом, безумовно, відбуваються події, які збільшують присутність військової потужності в нашому сусідстві - зокрема, розгортання тактичної ядерної зброї. На жаль, сьогодні це реальність, як у Калінінградській області, так і, наскільки нам відомо, на території Білорусі", - заявив він.
Науседа підкреслив, що можливе розміщення ядерної зброї в Польщі не буде загрозою для Росії.
"Тому ідея розміщення ядерної зброї - це не підбурювання, не погроза Росії, а це знову ж таки елемент системи стримування, який має відігравати справді значну роль стримувального фактора і сили", - сказав він.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розміщення ядерної зброї на території країни обговорюється зі США. Він зазначив, що це питання вже давно є предметом переговорів між двома країнами.
Дуда не приховує, що під час цих переговорів він висловив готовність Польщі прийняти ядерну зброю. Це свідчить про те, що Польща готова йти на значні кроки для зміцнення своєї безпеки та стримування російської агресії.
Наразі невідомо, чи буде ухвалено остаточне рішення про розміщення ядерної зброї в Польщі. Однак заява Дуди свідчить про те, що Польща серйозно розглядає цю можливість.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.