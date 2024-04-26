Президент Литви про можливе розміщення ядерної зброї у Польщі: був би елемент стримування

"Останнім часом, безумовно, відбуваються події, які збільшують присутність військової потужності в нашому сусідстві - зокрема, розгортання тактичної ядерної зброї. На жаль, сьогодні це реальність, як у Калінінградській області, так і, наскільки нам відомо, на території Білорусі", - заявив він.

Науседа підкреслив, що можливе розміщення ядерної зброї в Польщі не буде загрозою для Росії.

"Тому ідея розміщення ядерної зброї - це не підбурювання, не погроза Росії, а це знову ж таки елемент системи стримування, який має відігравати справді значну роль стримувального фактора і сили", - сказав він.