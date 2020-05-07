Президент "Ліона" закликав відновити чемпіонат Франції

Президент футбольного клубу "Ліон" Жан-Мішель Ола виступив з пропозицією дограти чемпіонат Франції, попри те, що сезон був офіційно завершено достроково. Про це повідомляє L'Equipe.

Він висловив надію, що оголошення про відновлення чемпіонату в Німеччині та інших країнах все ще може змінити ситуацію.

"Зараз вже майже 10 європейських країн знову почали тренуватися. Коригуючи наші методи ми теж могли б дограти сезон. Можливо, ще не пізно спробувати все виправити. У нас є час до кінця серпня і, можливо, навіть почала вересня, щоб завершити сезон", - сказав Ола.

Футбольний сезон у Франції був завершений достроково минулого тижня через пандемію коронавірусу. У країні ввели заборону на проведення спортивних заходів до серпня. Чемпіоном Ліги 1 визнали ПСЖ, який на момент припинення сезону очолював таблицю турніру і випереджав найближчого переслідувача на 12 очок.

Зазначимо, що "Ліон" вперше з 1997 року втратив шанси завоювати путівку в єврокубки через внутрішні турніри. Клуб залишається учасником Ліги чемпіонів, яка була зупинена на стадії матчів-відповідей 1/8 фіналу. "Ліон" у першій грі з мінімальним рахунком поступився "Ювентусу" - 0:1.