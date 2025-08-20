Президент Латвии считает преждевременным обсуждать отправку войск в Украину

"Если будет мирный договор или мирное соглашение с гарантиями безопасности, то речь пойдет и о потенциальном присутствии стран Европы и стран-участниц НАТО в обеспечении этого мирного договора", - сказал Ринкевичс.

По его словам, прежде всего нужно заключить мирный договор, и понять какие основные элементы этого соглашения, какими будут гарантии безопасности, какой будет роль европейских стран.

Президент Латвии отметил, что из этого фактически будет исходить, какой будет роль Латвии в этом процессе.

"Если мы говорим о возможной отправке наших солдат в Украину в рамках обеспечения этого мирного договора, для реализации гарантий безопасности, то прежде всего в Латвии это решение принимает Сейм, а до этого обсуждает правительство и Совет национальной безопасности. Но чтобы говорить обо всем этом, нужно знать ясно все детали. Сейчас этого нет", - подчеркнул он.

Ринкевичс подчеркнул, что над этим сейчас работают представители вооруженных сил стран-участниц "коалиции решительных".

"Но решения нет. Когда будет больше ясности, будут дискуссии", - добавил латвийский президент.

В свою очередь премьер-министр Эвика Силиня, которая представляет Латвию в "коалиции решительных", также акцентировала на том, что решение об отправке солдат может принять только Сейм.

По ее словам, в "коалиции решительных" речь шла о том, что понадобится от Латвии, если она возьмет на себя обучение в Украине.

"Но и об этом нужно будет конкретно решать в тот момент, когда будет более ясное представление", - отметила Силиня.