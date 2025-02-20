Президент Латвии назвал два условия для отправки миротворцев в Украину

"Сейчас мы готовы обсуждать любое предложение, но с условиями, прежде чем принимать решение", - ответил Ринкевичс о позиции Латвии в этом вопросе.

Безопасность Латвии и гарантии НАТО

По словам президента, прежде всего надо понять, как будет укреплена безопасность и обороноспособность Латвии в случае отправки войск в Украину.

Во-вторых, необходимо знать, какими будут условия размещения войск в Украине, отметил президент.

"Если не будет гарантий по статье 5 (НАТО) или чего-то эквивалентного, это поставит наших солдат под угрозу. Даже если кто-то нападет на украинских солдат, мы должны будем прийти им на помощь, а мы не получим достаточной поддержки - это дискуссионные вопросы", - пояснил Ринкевичс.

"Теоретическая ситуация"

Вместе с тем президент отметил, что у него "такое ощущение, что мы сейчас находимся в какой-то теоретической ситуации".

"Если мы вообще выйдем на дискуссию о том, что мир заключен, тогда эти вопросы будут актуальны... Эти два условия, о которых я говорил, являются необходимыми для того, чтобы этот вопрос вообще был решен", - подчеркнул Ринкевичс.

Если мирное соглашение о завершении полномасштабной войны в Украине будет предусматривать привлечение международных сил, решение об участии латвийских миротворцев будет принимать Совет национальной безопасности и Кабинет министров страны. Окончательное слово в этом решении будет за Сеймом, подытожил президент.