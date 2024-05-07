Президент Латвии и премьер Испании анонсировали свое участие в саммите мира

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и премьер-министр Испании Педро Санчес будут участвовать в саммите мира, который 15-16 июня организовывают Украина и Швейцария.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу латвийского государства в Twitter и главу испанского правительства в Twitter.
Ринкевичс написал, что он провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я буду участвовать в предстоящем саммите мира в Швейцарии", - подчеркнул президент Латвии.
Также он уточнил, что обсудил с Зеленским вопросы оборонного сотрудничества.
Глава латвийского государства поблагодарил украинского коллегу за поздравления с годовщиной восстановления независимости Латвии (4 мая 1990 года парламент страны принял декларацию о восстановлении независимости).
В то же время премьер Испании также рассказал о телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским.
По словам Санчеса, в ходе переговоров был поднят вопрос подписания соглашения о гарантиях безопасности для Украины и прогресс в соответствующих переговорах.
"Мы согласны с важностью для Украины саммита мира, который состоится в следующем месяце в Швейцарии, в котором я приму участие. Мы продолжаем работать над справедливым и крепким миром на основе уважения к международному праву", - добавил он.
Напомним, еще вчера, 6 мая, в ходе отдельных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским свое участие в саммите мира подтвердили президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда.
Также ожидается участие Франции и Словакии, о чем заявляли лидеры этих стран.
Более детально об участниках саммита - в материале РБК-Украина.
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