Президент Латвії та прем'єр Іспанії анонсували свою участь у саміті миру

Участь Рінкевичса

Рінкевичс написав, що він провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

"Я братиму участь у майбутньому саміті миру в Швейцарії", - наголосив президент Латвії.

Також він уточнив, що обговорив із Зеленським питання оборонної співпраці.

Глава латвійської держави подякував українському колезі за привітання з річницею відновлення незалежності Латвії (4 травня 1990 року парламент країни ухвалив декларацію про відновлення незалежності).

Участь Санчеса

Водночас прем'єр Іспанії також розповів про телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським.

За словами Санчеса, під час переговорів було порушено питання підписання угоди про гарантії безпеки для України та прогрес у відповідних переговорах.

"Ми згодні з важливістю для України саміту миру, який відбудеться наступного місяця у Швейцарії, в якому я візьму участь. Ми продовжуємо працювати над справедливим та міцним миром на основі поваги до міжнародного права", - додав він.