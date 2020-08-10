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Президент Латвії закликав ОБСЄ розслідувати вибори в Білорусі

Рига, Понеділок 10 серпня 2020 15:08
Президент Латвії закликав ОБСЄ розслідувати вибори в Білорусі
Фото: президент Латвії Егілс Левітс (delfi.lt)
Автор: Максим Зайченко

За його словами, потрібно перевірити вибори на предмет відповідності стандартам свободи і демократії

Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що вибори в Білорусі повинні перевірити міжнародні експерти. Зокрема, мова йде про відповідність стандартам свободи і демократії.

Про це повідомляє Sputnik.by з посиланням на заяву Левітса.

"Я закликаю ОБСЄ та інші компетентні міжнародні організації, вислухавши всі зацікавлені сторони, зайнятися розслідуванням завершився тільки що процесу виборів і передвиборчої боротьби, і проведення самих виборів і визначення результатів голосування, і подій після цього", - заявив він.

На думку президента Латвії, експерти з міжнародної організації зобов'язані перевірити відповідність даних виборів "стандартам вільних і демократичних виборів".

Левітс також виступив зі зверненням до білоруських силовиків "поважати всі права і свободи людини та громадянина, в тому числі свободу слова, преси, свободу зборів".

Нагадаємо, в Білорусі збираються на новий протест: акція запланована на 19:00 біля стели у Мінську, а також в інших регіонах Білорусі.

Зазначимо, в Білорусі почалися масові протести після проведення виборів президента, на яких за попередніми даними перемогу отримав Олександр Лукашенко.

При цьому Лукашенко заявив, що влада м'яко реагувала на протести в Білорусі.

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