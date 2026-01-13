RU

Президент Кубы сделал заявление на счет переговоров после угроз Трампа

Фото: президент Кубы Мигель Диас-Канель (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Гавана на данный момент не ведет никаких переговоров с правительством США после угроз главы Белого дома Дональда Трампа касаемо суверенитета осторова и его призывов заключить сделку.

Об этом сообщил кубинский лидер Мигель Диас-Канель, предедает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Х.

"Никаких переговоров с правительством США не ведется, за исключением технических контактов в сфере миграции", - написал Диас-Канель.

На счет его заявлений о переговорах в сфере миграции, стоит отметить, что кубинский глава также публиковал в Х критику новой миграционной политики адмиристрациии Трампа. Речь идет о последствиях решений, когда Штаты прекратили действие миграционных программ для кризисных стран, среди которых оказалась и Куба.

Как известно, накануне Диас Канель жестко раскритиковал призывы Трампа заключить сделку с Вашингтоном, тем более последний пригрозил, что это нужно сделать "пока не поздно".

 

 

 

А именно кубинский лилер заявил, что внешнее давление неприемлемо для острова, и Куба является свободным, суверенным государством, "которому никто не имеет права навязывать решения".

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что на Кубу больше не попадут "нефть и деньги" (от Венесуелы - ред.), а Гаване нужно "заключить сделку, пока не поздно".

РБК-Украина сообщало, что после спеоперации в Венесуеле 3 января, когда военные США захватили президента страны Николаса Мадуро с его супругой, Трамп намекнул, что "следующей может стать Куба".

На следующий день после спецоперации госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал кубинский режим и подчеркнул, что "у них большие проблемы", очевидно, подразумевая управленцев островом.

Отметим, что Куба уже давно находится под пристальным вниманием США из-за политических ограничений и экономического кризиса. Среди решений адмистрации Трампа на счет острова - усиление санкционного давления. Более подробно о взаимоотношении стран и планах Вашингтона по поводу страны - читайте в материале РБК-Украина.

