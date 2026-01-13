Президент Кубы сделал заявление на счет переговоров после угроз Трампа

А именно кубинский лилер заявил, что внешнее давление неприемлемо для острова, и Куба является свободным, суверенным государством, "которому никто не имеет права навязывать решения".

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что на Кубу больше не попадут "нефть и деньги" (от Венесуелы - ред.), а Гаване нужно "заключить сделку, пока не поздно".

РБК-Украина сообщало, что после спеоперации в Венесуеле 3 января, когда военные США захватили президента страны Николаса Мадуро с его супругой, Трамп намекнул, что "следующей может стать Куба".

На следующий день после спецоперации госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал кубинский режим и подчеркнул, что "у них большие проблемы", очевидно, подразумевая управленцев островом.

Отметим, что Куба уже давно находится под пристальным вниманием США из-за политических ограничений и экономического кризиса. Среди решений адмистрации Трампа на счет острова - усиление санкционного давления. Более подробно о взаимоотношении стран и планах Вашингтона по поводу страны - читайте в материале РБК-Украина.