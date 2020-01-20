Президент Косово висунув кандидата в прем'єр-міністри

Президент Косово Хашим Тачі висунув кандидатуру Альбіна Курті на посаду наступного прем'єр-міністра країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аssociated Рress.

Як повідомляється, це сталося більш ніж через три місяці після парламентських виборів, на яких жодна партія не отримала необхідної більшості.

Президент видав указ про висунення кандидатури Курті, лідера лівого руху "Самовизначення", яке вийшло на перше місце на виборах.

Президент Косово також зазначив, що у Курті є 15 днів, щоб сформувати новий кабінет міністрів, перш ніж він буде затверджений парламентом.

Нагадаємо, німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила про відкритті повітряного маршруту між столицями Сербії та Косово. Прямий рейс Белград - Пріштіна буде відновлено через двадцять років після закінчення війни.

Крім того, раніше в Єврокомісії закликали Косово розблокувати співпрацю з Сербією.

Також глави Міністерства закордонних справ НАТО під час дискусії з приводу прагнення країн Західних Балкан приєднатися до НАТО визнали "несвоєчасною" ініціативу Косово по створенню армії.