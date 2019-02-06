Президент Косово готовий віддати Сербії частина території

На такі заходи глава Косово готовий піти для укладення мирної угоди

Президент Косово Хашим Тачи ​заявил, что в случае, если "небольшой коррекции границы" между республикой и Сербией будет достаточно для окончательного заключения мирного соглашения между сторонами, для Косово "это должно быть приемлемым". Об этом глава республики заявил в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Gazeta express.

Так, Тачи анонсировал свое выступление на мероприятии в Twitter.

"Буду говорить… об обязательствах по достижению всеобъемлющего мирного соглашения между Косово и Сербией, которое обеспечит получение Косово места в ООН и своевременно подтвердит членство (республики, - ред.) среди союзников в НАТО и ЕС", - заявил президент Косово.

При этом он не уточнил условия заключения сделки.

"Если небольшая коррекция границы (между Косово и Сербией, - ред.) является ценой для окончательного мирного соглашения, то это должно быть приемлемым", - подчеркнул политик в ходе своего выступления.

Вместе с тем Тачи назвал объекты на севере Косово (северная часть города Косовска-Митровица, водохранилище Газиводе с электростанцией и горнообогатительный комбинат) "стратегическими точками" и подчеркнул, что жертвовать ими недопустимо.

Он отметил, что возможность передачи их Сербии не обсуждается.

Сделку, по словам президента Косово, стороны заключат "при поддержке Соединенных Штатов".

"Мы не примем соглашение, которое неприемлемо для Вашингтона… Когда Косово действовало вместе США, республика выходила победителем", - добавил Тачи.

Добавим, Косово в 2008 году в одностороннем порядке объявило о своей независимости, государство признало большинство стран Евросоюза. Но, согласно Конституции Сербии, республика все еще является частью страны.

Новость дополняется