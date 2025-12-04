Президент Кипра о мирном соглашении: должна уважать суверенитет и целостность Украины

Христодулидис отметил, что обсуждал с Зеленским ряд вопросов относительно будущего председательства Кипра в Европейском Союзе.

"И я хотел бы подчеркнуть наше общее желание развития, дальнейшего развития наших отношений между нашими двумя странами", - отметил он.

Комментируя вторжение России в Украину и переговоры по поводу американского "мирного плана", Христодулидис сказал, что Кипр имеет четкую позицию относительно будущего мирного соглашения. Оно должно базироваться на принципах хартии ООН и на полном уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Я подчеркнул одновременно что мирные попытки должны помогать в продвижении действенной и существенной поддержки Украины и Совета Европейского Союза", - добавил он.