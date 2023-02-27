Казахстан закрыл свое торговое представительство в России

Казахстан приняв решение закрыть свое торговое представительство в России. Оно было открыто в 2009 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства Казахстана.

"Правительство Республики Казахстан постановляет: ликвидировать государственное учреждение торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Известно, что Россия и Казахстан заключили соглашение о взаимном открытии торговых представительств в 1992 году. В Москве представительство Казахстана заработало в 2009 году, еще одно отделение есть в Казани.

Ранее в Казахстане заявляли о планах закрыть представительство. В Минпромторге страны объяснили свое намерение оптимизацией работы республиканских госорганов.

Напомним, недавно в Казахстане ужесточили правила пребывания иностранцев, в частности и россиян. Теперь гражданам стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) можно прибывать в стране не более 90 дней в течении полугода.