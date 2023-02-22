Нефть из Казахстана заменит российскую на рынке Германии

Казахстан может отправить первую партию нефти по российскому нефтепроводу "Дружба" в Германию в ближайшие дни, возможно, в среду, 22 февраля.

Об этом заявил министра энергетики Казахстана Болат Акчулаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Построенный в Советском Союзе нефтепровод "Дружба" по-прежнему не подпадает под действие санкций, но немецкие нефтеперерабатывающие заводы в Лойне и Шведте, которые подключены к трубопроводу, в этом году не заказывали российскую нефть.

Казахстанские поставки должны заменить российскую нефть, которую Европейский Союз обязался прекратить покупать в рамках более широких санкций, вызванных вторжением Москвы в Украину.

"Очень надеюсь, что сегодня пойдет", - сказал Акчулаков.

В сентябре 2022 года правительство Германии передало дочерние структуры "Роснефти" в стране под управление Федерального сетевого агентства.

В управление переданы дочерние компании "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), которые ежемесячно импортировали из России в Германию сырую нефть на несколько сотен миллионов евро.

Кроме того, переданы доли в трех нефтеперерабатывающих заводах PCK (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Фобург).