Президент Карис окончательно разорвал договор Эстонии с Россией о правовой помощи

Президент Алар Карис сегодня, 1 апреля, подписал закон о денонсации договора о правовой помощи между Эстонией и Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.
Парламент страны еще 20 марта на пленарном заседании принял инициированный правительством проект закона, призванный денонсировать подписанный в 1993 году в Москве и вступивший в силу в 1995 году договор о правовой помощи между Эстонией и Россией.
Поводом к такому решению стала развязанная Россией полномасштабная война против Украины и продолжающаяся агрессия против украинского государства. За принятие закона проголосовали 52 из 101 члена парламента.
Договор о правовой помощи между Эстонией и Россией вступил в силу 19 марта 1995 года и автоматически продлевается каждые пять лет.
"Партия реформ Эстонии" в ближайшее время представит парламенту проект закона, позволяющий лишить иностранцев права голоса на местных выборах. Речь идет о россиянах.
Недавно во время дискуссии по использованию замороженных российских активов Эстония предложила, чтобы не только процентные доходы, но и все активы были направлены на оборону Украины.
Также на днях Эстония объявила о передаче Украине пакета военной помощи на сумму 20 млн. евро.
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