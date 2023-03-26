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Угроза нацбезопасности. Министр обороны Израиля призвал прекратить судебную реформу

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Воскресенье 26 марта 2023 01:13
Угроза нацбезопасности. Министр обороны Израиля призвал прекратить судебную реформу Фото: министр обороны Израиля призвал прекратить судебную реформу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министр обороны Израиля Йоав Галант призвал правительство отменить внедрение судебной реформы, заявив, что ожесточенные споры вокруг нее представляют угрозу для национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Углубление раскола проникает в военные и оборонные институты — это явная, непосредственная и реальная угроза безопасности Израиля", - заявил Галант.

Призыв Галланта поддержали как минимум два депутата от партии "Ликуд", Юлий Эдельштейн и Дэвид Битан, которые заявили, что реформы должны проводиться при широком согласии.

Галант также подчеркнул, что поддерживает реформирование системы правосудия, но это должно быть сделано с одобрения общества. План пересмотра судебной системы, объявленный 4 января, вверг Израиль в самый тяжелый политический кризис за последние годы и массовые протесты, в которых одномоментно участвовали до 500 тысяч человек.

Напомним, что в субботу, 11 марта, более 500 тысяч израильтян вышли на антиправительственные протесты по всей стране. Это самые массовые протесты в истории Израиля.

Кроме того, ранее посольство Израиля в Украине возобновило работу, которую приостанавливало из-за начала полномасштабной войны.

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