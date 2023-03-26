Угроза нацбезопасности. Министр обороны Израиля призвал прекратить судебную реформу

Министр обороны Израиля Йоав Галант призвал правительство отменить внедрение судебной реформы, заявив, что ожесточенные споры вокруг нее представляют угрозу для национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Углубление раскола проникает в военные и оборонные институты — это явная, непосредственная и реальная угроза безопасности Израиля", - заявил Галант.

Призыв Галланта поддержали как минимум два депутата от партии "Ликуд", Юлий Эдельштейн и Дэвид Битан, которые заявили, что реформы должны проводиться при широком согласии.

Галант также подчеркнул, что поддерживает реформирование системы правосудия, но это должно быть сделано с одобрения общества. План пересмотра судебной системы, объявленный 4 января, вверг Израиль в самый тяжелый политический кризис за последние годы и массовые протесты, в которых одномоментно участвовали до 500 тысяч человек.