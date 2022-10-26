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Президент Израиля показал доказательства применения иранских дронов в Украине

Фото: президент Израиля Ицхак Герцог (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе визита в США продемонстрировал доказательства применения иранских дронов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Герцога в Вашингтоне.

Несмотря на отрицание Ирана, по словам Герцога, фотографии корпуса и моторов сбитых дронов, сделанные в Украине, доказывают, что Иран продает свои беспилотники России для войны против Украины.

"

Герцог отметил, что приведенные им фотографии являются лишь частью большого объема информации, в том числе из разведывательных источников, имеющейся в распоряжении израильских властей, которую он готов предоставить.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Израиля Ицхак Герцог во время визита в США 25 октября обнародует доказательства использования россиянами иранских беспилотников в войне на территории Украины.

Путем визуального анализа израильское оборонное ведомство установило, что в Украине есть фрагменты БПЛА, идентичные разработанным в Иране.

Как известно, на днях Израиль в очередной раз отказался предоставлять вооружение Украине для борьбы против российской агрессии. При этом страна будет оказывать гуманитарную поддержку.

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