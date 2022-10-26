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Президент Ізраїлю показав докази застосування іранських дронів в Україні

Фото: президент Ізраїлю Іцхак Герцог (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог під час візиту до США продемонстрував докази застосування іранських дронів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Герцога у Вашингтоні.

Незважаючи на заперечення Ірану, за словами Герцога, фотографії корпусу та моторів збитих дронів, зроблені в Україні, доводять, що Іран продає свої безпілотники Росії для війни проти України.

Герцог зазначив, що наведені ним фотографії є лише частиною великого обсягу інформації, у тому числі з розвідувальних джерел, що є у розпорядженні ізраїльської влади, яку він готовий надати.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Ізраїлю Іцхак Герцог під час візиту до США 25 жовтня оприлюднить докази використання росіянами іранських безпілотників у війні на території України.

Шляхом візуального аналізу ізраїльське оборонне відомство встановило, що в Україні є фрагменти БПЛА, ідентичні до розроблених в Ірані.

Як відомо, днями Ізраїль вкотре відмовився надавати озброєння Україні для боротьби проти російської агресії. При цьому країна надаватиме гуманітарну підтримку.

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