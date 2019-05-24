Президент видав указ про подолання наслідків паводків на заході України

Президент України Володимир Зеленський дав доручення Кабінету міністрів, Закарпатській та Івано-Франківській ОДА забезпечити подолання наслідків паводків у західних регіонах країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Відповідно до указу №325/2019, Кабмін повинен забезпечити координацію та взаємодію центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань подолання наслідків паводків; вирішити питання з фінансування та забезпечення необхідними ресурсами для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків паводків.

Зазначається, що Кабмін разом з Закарпатською та Івано-Франківською ОДА повинні забезпечити ліквідацію наслідків паводків та проведення аварійно-рятувальних, ремонтних, будівельних робіт для відновлення житлових будинків, транспортної інфраструктури та інших об'єктів.

Також відомства повинні забезпечити населення питною водою, необхідною медичною допомогою та медикаментами.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з виконувачем обов'язки глави Закарпатської ОДА Ярославом Галасом у зв'язку із паводками у західних областях.

Нагадаємо, зранку 24 травня у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що у західних областях України внаслідок паводків пошкоджено кілька десятків будинків. Закарпатська область постраждала найбільше.