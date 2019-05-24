Президент издал указ о преодолении последствий паводков на западе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Кабинету министров, Закарпатской и Ивано-Франковской ОГА обеспечить преодоление последствий паводков в западных регионах страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Согласно указу №325/2019, Кабмин должен обеспечить координацию и взаимодействие центральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по вопросам ликвидации последствий паводков; решить вопрос финансирования и обеспечения необходимыми ресурсами для осуществления мероприятий по ликвидации последствий паводков.

Отмечается, что Кабмин вместе с Закарпатской и Ивано-Франковской ОГА должны обеспечить ликвидацию последствий паводков и проведение аварийно-спасательных, ремонтных, строительных работ для восстановления жилых домов, транспортной инфраструктуры и других объектов.

Также ведомства должны обеспечить население питьевой водой, необходимой медицинской помощью и медикаментами.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы Закарпатской ОГА Ярославом Шумихой в связи с паводками в западных областях.

Напомним, утром 24 мая в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в западных областях Украины в результате паводков повреждены несколько десятков домов. Закарпатская область пострадала больше всего.