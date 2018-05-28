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Призначений прем'єр-міністром Італії Конте не зміг сформувати уряд

НовиниПолітика    28.05.2018 - 03:17
Фото: Джузеппе Конте (AFP)
Фото: Джузеппе Конте (AFP)

Джузеппе Конте повернув свій мандат виконуючого обов'язки прем'єр-міністра

Призначений прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте відмовився від своєї заяви про створення уряду. Про це повідомляє BBC.

"Я відмовився від свого мандата, щоб сформувати уряд змін", - сказав журналістам Конте.

Як повідомляється, 53-річний Конте, адвокат і політичний діяч, обраний прем'єр-міністром, повинен був представити список міністрів, яких глава держави повинен був схвалити. Однак перешкодою стало обговорення кандидатури міністра економіки.

"Конте повідомив, що повернув свій мандат виконуючого обов'язки прем'єр-міністра президентові країни", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, Італія може бути змушена провести нові вибори після того, як Джузеппе Конте відмовився від своєї пропозиції сформувати уряд.

Так, в якості часового кроку глава держави закликав колишнього економіста Міжнародного валютного фонду (МВФ) Карло Котареллі потенційно претендувати на пост прем'єр-міністра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що італійські політичні сили "Рух 5 зірок" і "Ліга" досягли домовленості щодо кандидатури наступного прем'єр-міністра.

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Теги публікації: Прем'єр-міністр, Італія, правительство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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