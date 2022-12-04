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Президент Ирана допустил изменения в Конституцию, чтобы унять массовые протесты

Фото: президент Ирана Ибрагим Раиси (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Президент Ирана Ибрагим Раиси допустил возможность внесения изменений в некоторые статьи Конституции Исламской республики, принятой в 1979 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Как свидетельствует канал, это заявление Раиси прозвучало на фоне непрерывных акций протеста в иранских городах, которые длятся уже два с половиной месяца подряд.

"Конституция Ирана составлена таким образом, что предусматривает выход в случае возникновения тупика. Поэтому при реализации ее положений могут быть использованы гибкие методы", - подчеркнул президент, выступая по случаю Дня Конституции Ирана.

В то же время, генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил сегодня, 4 декабря, о ликвидации полиции морали, которая, по его словам, не имеет ничего общего с правовой системой.

Кроме того, сегодня СМИ опубликовали еще одно заявление генпрокурора Ирана, где утверждается, что власти в стране начали работать над изменением закона, обязывающего женщин носить хиджаб.

Напомним, что с конца сентября этого года в Иране продолжаются протесты. Они были спровоцированы тем, что 22-летняя Махса Амини погибла после задержания "полицией морали" за "неправильное ношение хиджаба". По данным иранских властей, во время протестов погибли около 200 человек. Но правозащитники утверждают, что в стране убили не менее 469 протестующих, в том числе 64 несовершеннолетних. Более 18 тысяч протестующих задержали.

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Иран