Президент Ірану різко відповів на погрози з боку Байдена

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Велика нація Ірану не погодиться з будь-якою небезпекою чи кризою в регіоні, і Вашингтон і його союзники повинні знати, що на будь-яку помилку Іран відповість суворою та прикрою відповіддю", - сказав президент Райсі.

Вашингтон та Ізраїль давно висловлюють стурбованість щодо ядерного потенціалу Ірану, хоча країна наполягає, що ніколи не мала намірів створити ядерну бомбу.