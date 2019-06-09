Німеччина та Іран обговорять збереження ядерної угоди

Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

Зустріч глави МЗС ФРН з президентом Ірану відбудеться 10 червня

У понеділок, 10 червня, в Тегерані міністр закордонних справ Німеччини Майко Хаас проведе зустріч з президентом Ірану Хасаном Рухані в рамках європейських зусиль по збереженню ядерного пакту Ірану з світовими державами, а також на тлі зростаючої американсько-іранської напруженості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Маас повідомив, що існує небезпека будь-якого конфлікту з Іраном для всього Близького Сходу.

"Ми, європейці, переконані, що варто спробувати зберегти Віденську ядерну угоду з Іраном", - заявив глава МЗС ФРН.

Він також додав, що хоче діалогу незважаючи на те, що суперечки здаються непереборними.

У той же час міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф повідомив, що поїздка Мааса в Тегеран показує, що Німеччина хоче "зберегти живою" ядерну угоду. Він також припустив, що Тегеран не буде розглядати Мааса як посередника між США і Іраном додавши, що "малоймовірно, що міністр закордонних справ Німеччини направляється в Тегеран, щоб нести спецпослание".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран у чотири рази збільшив виробництво урану. Представник Організації з атомної енергії Ірану Бехруза Камальванді заявив, що вказане рішення не означає, що Тегеран буде використовувати більшу кількість центрифуг, ніж обмежене атомним угодою.