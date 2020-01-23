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Нетаньяху назвав владу Ірану найбільш антисемітським режимом у світі

Новини » Політика     23.01.2020 - 18:30
Нетаньяху назвав владу Ірану найбільш антисемітським режимом у світі
Фото: Біньямін Нетаньяху (Віталій Носач/РБК-Україна)

Він закликав докласти зусилля, щоб протистояти Ірану

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху сказав, що він стурбований тим, що світові лідери не створили єдиної позиції проти найбільш антисемітського режиму на планеті" щодо Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Він закликав усі уряди докласти зусилля, щоб протистояти Ірану.

"Ізраїль дякує президенту США Трампу та віце-президенту Майку Пенсу за протидію тиранам з Тегерана, які загрожують стабільності на Близькому Сході і у всьому світі", - сказав Нетаньяху.

Раніше Нетаньяху закликав західні країни посилити санкційний тиск на Іран, а також висловив співчуття через атаку на український літак МАУ поблизу Тегерана. Нетаньяху під час засідання кабінету міністрів країни прокоментував катастрофу українського авіалайнера в Ірані. Виступаючи перед міністрами свого уряду, він знову звинуватив Тегеран у брехні.

Також Нетаньяху привітав введення президентом США Дональдом Трампом нових "дуже жорстких санкцій" щодо іранського режиму.

Як повідомляло РБК-Україна, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) вважає Ізраїль союзником США і співучасником операції щодо вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

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