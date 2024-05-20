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В Иране уже 9 часов ищут вертолет с президентом: Турция отправила на помощь Bayraktar

Понедельник 20 мая 2024 02:14
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В Иране уже 9 часов ищут вертолет с президентом: Турция отправила на помощь Bayraktar Фото: президент Ирана Ибрагим Раис (Getty Images)
Автор: Вадим Ребрина

Турецкий беспилотник Bayraktar Akinji вошел в воздушное пространство Ирана, чтобы помочь в поиске вертолета с президентом Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел Хоссейном Амир-Абдуллахианом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA и AA.

По последней информации иранского агентства, ссылающегося на слова командующего Корпуса стражей Исламской революции в провинции Восточный Азербайджан, с места крушения был получен сигнал с вертолета и мобильного телефона одного из членов экипажа.

Военные направляются к точному месту аварии.

Плохие погодные условия и сильный туман усложняют поиски места крушения, участие в которых принимают 65 спасательных отрядов.

Колумнист американского журнала Atlantic утверждает со ссылкой на близкий к администрации Раиси источник, что президент Ирана погиб. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Иран попросил у Турции поисково-спасательный вертолет ночного видения. Анкара направила на поиски президента Ирана 32 альпиниста-спасателя и 6 транспортных средств, в том числе один БПЛА Akıncı и один вертолет типа Cougar с возможностью ночного видения.

Падение вертолета

Напомним, 19 мая вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку в горах.

Государственное телевидение Ирана прекратило все свои регулярные программы, показывают только молитвы о Раиси и прямые трансляции по поискам вертолета.

Катастрофа с самолетом МАУ в Иране

Напомним, 8 января 2020 года самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранскими военными над Тегераном. Жертвами стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины.

Иран до сих пор игнорирует претензии Украины по авиакатастрофе, отказываясь признать свою полную международно-правовую ответственность.

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