Президент Хорватии сказал, кто больше всего способствует вступлению Украины в ЕС

"За последние два с половиной года мы увидели стратегический сдвиг в европейских столицах, которые стали более открытыми для расширения. Я считаю, что Владимир Путин больше всего способствовал расширению", - сказал он.

В июне ЕС согласился начать переговоры с Украиной и Молдовой о членстве в блоке, что стало важным шагом в процессе, который, вероятно, займет годы.

Ранее в этом году лидеры ЕС также согласились начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, стремясь приблизить разделенную страну к Европе и противостоять растущему влиянию России. Еще пять стран на Западных Балканах находятся на разных стадиях процесса вступления.

"В ближайшие пять лет, особенно в рамках мандата новой Еврокомиссии, будет интересно посмотреть, как каждый из них добьется прогресса и выполнит критерии", - сказал Пленкович. "Мы всегда готовы поддержать прогресс наших соседей".

Бывший европейский дипломат Пленкович в настоящее время занимает третий срок подряд в качестве премьер-министра после того, как его правоцентристский Хорватский демократический союз победил на парламентских выборах в апреле. На прошлой неделе он был в Нью-Йорке на ежегодной сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Будучи убежденным сторонником Украины в ее войне против российского вторжения, Пленкович планирует провести в начале октября в Дубровнике саммит с президентом Владимиром Зеленским и лидерами стран Юго-Восточной Европы.

"Идея состоит в том, чтобы продемонстрировать солидарность и поддержку Украине со стороны группы стран, имеющих много исторических связей с Украиной и украинским народом", - сказал он. Лидеры поддержат правительство в Киеве "в его стремлении к свободе, территориальной целостности, а также в том, как обеспечить, чтобы украинская экономика хорошо функционировала в сложных обстоятельствах".