Президент Хорватії розкритикував прем'єра за візит в Україну. Зеленський йому відповів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

Як передає видання N1, Зоран Міланович назвав візит прем'єр-міністра Андрія Пленковича в Україну під час напружених відносинах з Росією "звичайним шарлатанством" і звинуватив главу уряду в "втечі" до Брюсселя.

"Я симпатизую Україні, і я не ненавиджу Росію. Досить незручне становище. Однак 100 тисяч російських солдатів знаходяться на кордоні з Україною, невідомо, що буде завтра", - сказав журналістам Міланович.

"Якби понад сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, президент Міланович назвав візит прем'єр-міністра України в Загреб не "шарлатанством", а проявом солідарності і дружби", - написав Зеленський.