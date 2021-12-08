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Хорватія підписала декларацію про підтримку вступу України до ЄС

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Середа 08 грудня 2021 15:31
Хорватія підписала декларацію про підтримку вступу України до ЄС Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Хорватія підписала декларацію про визнання європейської перспективи України. Хорватія стала шостою країною, яка підписала цей документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ціную активну позицію Загреба на підтримку європейських та євроатлантичного прагнення України. Важливо, що сьогодні була підписана спільна декларація про підтримку європейської перспективи України. Хорватія вже шоста держава Європейського союзу, з якою Україна уклала такий важливий політичний документ", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше декларацію про визнання європейської перспективи України підписала Словаччина.

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Хорватия Володимир Зеленський Евросоюз
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