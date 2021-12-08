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В Україні відкриють офіс Хорватського туристичного союзу

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Середа 08 грудня 2021 15:39
В Україні відкриють офіс Хорватського туристичного союзу Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують відкрити офіс Хорватського туристичного союзу. На його думку, це стимулюватиме зростання туристичних потоків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави під час його спільного брифінгу з прем'єр-міністром Республіки Хорватія Андрієм Пленковичем.

"Дякую за особисту ініціативи щодо відкриття туристичного офісу (Хорватії - ред.) в Україні. Це безсумнівно буде сприяти зростанню туристичних потоків", - сказав Зеленський.

Своєю чергою прем'єр-міністр Хорватії заявив, що за останній рік було зафіксоване рекордне зростання українських туристів.

"Ми подивилися на цифри візитів українських туристів до Хорватії та побачили, що мали більше туристів, ніж рекордного 2019 року. Тому ми прийняли рішення відкрити в Україні офіс Хорватського туристичного союзу", - зазначив Пленкович.

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