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Президент Грузии поддержала демонстрантов и пообещала ветировать скандальный закон

Фото: Саломе Зурабишвили, президент Грузии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала массовые протесты в Тбилиси против законопроекта об "иноагентах". Она заверила, что наложит вето на инициативу.

Я обращаюсь к тем, кто сегодня вечером стоит на Руставели, как и много раз стоял. Я стою здесь, в Нью-Йорке, а позади меня Статуя Свободы. Свобода — это символ, за который всегда боролась Грузия… Я рядом с вами. Сегодня вы представляете свободную Грузию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы грузинского государства.

"Я обращаюсь к вам, стоящим этим вечером на Руставели, где и я не раз стояла. Сегодня я стою в Нью-Йорке, и за мной статуя Свободы. Это является символом, ради чего Грузия боролась всегда, ради чего мы дошли до сегодняшнего дня. Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию", - подчеркнула президент.

По ее словам, такой закон был никому не нужен. Он продиктован Москвой и должен быть отменен в любой форме.

"Я с первого дня сказал, что наложу вето, и я буду накладывать вето", - подчеркнула она.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 7 марта, парламент Грузии в первом чтении поддержал законопроект об "иноагентах", который является аналогом российского закона. Согласно инициативе, все СМИ и общественные организации, которые финансируют из-за границы, получат статус"агентов иностранного влияния".

Функционирование тех органиаций или СМИ, которые могут стать "иноагентами" ограничивать, как в России, не планируют. Но на них навесят ярлык, который имеет влияние на репутацию.

После такого скандального решения в Тбилиси начались массовые протесты и столкновения с полицией. Участники акции уже применили "коктейли Молотова", а полицейские - слезоточивый газ и водомет.

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