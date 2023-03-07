Президент Грузии поддержала демонстрантов и пообещала ветировать скандальный закон

"Я обращаюсь к вам, стоящим этим вечером на Руставели, где и я не раз стояла. Сегодня я стою в Нью-Йорке, и за мной статуя Свободы. Это является символом, ради чего Грузия боролась всегда, ради чего мы дошли до сегодняшнего дня. Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию", - подчеркнула президент.

По ее словам, такой закон был никому не нужен. Он продиктован Москвой и должен быть отменен в любой форме.

"Я с первого дня сказал, что наложу вето, и я буду накладывать вето", - подчеркнула она.