UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Президент Грузії підтримала демонстрантів і пообіцяла ветувати скандальний закон

Фото: Саломе Зурабішвілі, президент Грузії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала масові протести в Тбілісі проти законопроекту про "іноагентів". Вона запевнила, що накладе вето на ініціативу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави грузинської держави.

"Я звертаюся до тих, хто цього вечора стоїть на Руставелі, де і я не раз стояла. Сьогодні я стою в Нью-Йорку і за мною статуя Свободи. Це є символом, заради чого Грузія боролася завжди, заради чого ми дійшли до сьогоднішнього дня. Я поряд з вами, тому що сьогодні ви представляєте вільну Грузію", - наголосила президент.

За її словами, такий закон був нікому не потрібний. Він продиктований Москвою і має бути скасований у будь-якій формі.

"Я з першого дня сказала, що накладу вето, і я накладатиму вето", - наголосила вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 7 березня, парламент Грузії у першому читанні підтримав законопроект про "іноагентів", який є аналогом російського закону. Згідно з ініціативою, всі ЗМІ та громадські організації, які фінансують з-за кордону, набудуть статусу "агентів іноземного впливу".

Функціонування тих організацій чи ЗМІ, які можуть стати "іноагентами" обмежувати, як у Росії, не планують. Але на них навісять ярлик, який має вплив на репутацію.

Після такого скандального рішення у Тбілісі почалися масові протести та зіткнення з поліцією. Учасники акції вже застосували "коктейлі Молотова", а поліцейські - сльозогінний газ та водомет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГрузіяТбилиси