Президент Грузії підтримала демонстрантів і пообіцяла ветувати скандальний закон

"Я звертаюся до тих, хто цього вечора стоїть на Руставелі, де і я не раз стояла. Сьогодні я стою в Нью-Йорку і за мною статуя Свободи. Це є символом, заради чого Грузія боролася завжди, заради чого ми дійшли до сьогоднішнього дня. Я поряд з вами, тому що сьогодні ви представляєте вільну Грузію", - наголосила президент.

За її словами, такий закон був нікому не потрібний. Він продиктований Москвою і має бути скасований у будь-якій формі.

"Я з першого дня сказала, що накладу вето, і я накладатиму вето", - наголосила вона.