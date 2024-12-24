Президент Грузии объявила о создании совета по подготовке новых парламентских выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о создании совета по подготовке новых парламентских выборов. Она предупредила правящую партию "Грузинская мечта", что если соглашение не будет достигнуто до 29 декабря, режим рухнет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsGeorgia.
По словам Зурабишвили, уже готовится документ с минимальными условиями для проведения новых выборов, которые должны состояться в ближайшее время. Она отметила, что эти выборы принесут "действительно новые силы" и призвала к готовности.
Накануне, выступая на митинге, президент дала правящей партии "Грузинская мечта" шесть дней для объявления даты новых выборов. В ответ партия назвала это требование абсурдным и проигнорировала его.
"Кризис усиливается и углубляется с каждым днем, чего правящая партия или не видит, или даже больше, я бы сказала, что она закрывает глаза, не хочет видеть и ведет себя так, будто все в порядке. Будто главное - осветить город или устроить рождественскую деревню, или поставить рождественскую елку, или устроить концерт - тогда, когда никто не в праздничном настроении", - заявила Зурабишвили.
Она отметила, что сколько бы правящая партия "Грузинская мечта" не закрывала бы глаза на ситуацию в государстве, "она не может изменить эту реальность, а реальность - это то, что перед нами, то, что мы все видим, чувствуем и что нам предстоит исправить - это кризис".
Издание отмечает, что пока все еще непонятно, как Зурабишвили собирается действовать 29 декабря - за два дня до Нового года "Грузинская мечта" назначила инаугурацию нового президента.
Однако Зурабишвили заявила, что если до 29 декабря соглашение с "Грузинской мечтой" о новых парламентских выборах не будет достигнуто, "мы дойдем до выборов путем падения режима".
Она не пояснила, какую именно форму "падения режима" имеет в виду, но вновь заявила, что не намерена складывать свои полномочия как президент.
Напомним, 14 декабря в парламенте Грузии избирательная коллегия избрала президентом страны бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Он был единственным кандидатом, которого выдвинула правящая партия "Грузинская мечта".
Отметим, что накануне действующий президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не будет признавать результатов выборов. Также в своем заявлении она добавила, что останется в президентском дворце.
Отметим, что всей этой ситуации предшествовали парламентские выборы, которые состоялись в конце октября 2024 года. На них победу одержала пророссийская партия "Грузинская мечта", хотя согласно прогнозам соцопросов, успешные результаты должны были получить оппозиционные партии.
После этого в стране начались протесты. Люди требуют провести в стране новые выборы.
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