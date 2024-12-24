Президент Грузії оголосила про створення ради з підготовки нових парламентських виборів

За словами Зурабішвілі, вже готується документ із мінімальними умовами для проведення нових виборів, які мають відбутися найближчим часом. Вона зазначила, що ці вибори принесуть "справді нові сили" і закликала до готовності.

Напередодні, виступаючи на мітингу, президент дала правлячій партії "Грузинська мрія" шість днів для оголошення дати нових виборів. У відповідь партія назвала цю вимогу абсурдною і проігнорувала її.

"Криза посилюється і поглиблюється з кожним днем, чого правляча партія або не бачить, або навіть більше, я б сказала, що вона закриває очі, не хоче бачити й поводиться так, ніби все в порядку. Ніби головне - освітити місто або влаштувати різдвяне село, або поставити різдвяну ялинку, або влаштувати концерт - тоді, коли ніхто не у святковому настрої", - заявила Зурабішвілі.

Вона зазначила, що скільки б правляча партія "Грузинська мрія" не закривала б очі на ситуацію в державі, "вона не може змінити цю реальність, а реальність - це те, що перед нами, те, що ми всі бачимо, відчуваємо і що нам належить виправити - це криза".

Видання зазначає, що наразі все ще незрозуміло, як Зурабішвілі збирається діяти 29 грудня - за два дні до Нового року "Грузинська мрія" призначила інавгурацію нового президента.

Однак Зурабішвілі заявила, що якщо до 29 грудня угоди з "Грузинською мрією" про нові парламентські вибори не буде досягнуто, "ми дійдемо до виборів шляхом падіння режиму".

Вона не пояснила, яку саме форму "падіння режиму" має на увазі, але знову заявила, що не має наміру складати свої повноваження як президент.