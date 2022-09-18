Президент Грузії закликала відповісти правосуддям на звірства росіян в Ізюмі

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що звірства росіян в Ізюмі є військовими злочинами і закликала до правосуддя щодо винних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу грузинської держави у Twitter .
"Я рішуче засуджую звірства, вчинені Росією в Ізюмі. Відповіддю на ці військові злочини має стати правосуддя. Україна не впаде і запанує мир. Слава Україні", - написала вона.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що експерти Національної поліції в Харківській області ексгумували 59 тіл в Ізюмі .
Також ми писали, що в Ізюмі виявили масові поховання мирних жителів .
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