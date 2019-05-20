Президент Грузії закликала об'єднати позиції з Україною по курсу на членство в НАТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, яка прибула до Києва на церемонію інавгурації новообраного глави держави. Про це повідомляє прес-служба Зеленського.

У ході зустрічі Зурабішвілі побажала Зеленському успіхів на посту президента України. У свою чергу президент України розповів про свої пріоритети.

"Чому наша команда пішла в політику? Виклик номер один для нас - припинення вогню на сході, де щодня гинуть наші люди", - зауважив Зеленський.

Зеленський зазначив, що Україна продовжить послідовний зовнішньополітичний курс, спрямований на відновлення суверенітету і територіальної цілісності та подальший розвиток європейської та євроатлантичної інтеграції. Також Зеленський підкреслив, що одним із викликів для України є перемога над корупцією.

Крім того, сторони обговорили напрямки розвитку українсько-грузинських відносин і висловили впевненість у подальшому поглибленні стратегічного партнерства.

Зі свого боку президент Грузії зауважила: "Всіх нас чекає ще один виклик - вибори в Європарламент. Ми повинні об'єднати позиції України і Грузії по курсу на євроінтеграцію і членство в НАТО".

Також Зурабішвілі запросила Зеленського відвідати Грузію з офіційним візитом.

Зазначимо, сьогодні, 20 травня, Зеленський під час церемонії інавгурації прийняв присягу на вірність Україні.

Відкриваючи урочистий прийом представників іноземних держав, Зеленський заявив, що кількість міжнародних партнерів України буде зростати, а "Україна у міжнародному співтоваристві стане надійною сестрою, якій всі пишаються".