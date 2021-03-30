У Німеччині дозволять робити щеплення вакциною AstraZeneca лише громадян старше 60 років

Міністри охорони здоров'я федеральних земель Німеччини розпорядилася дозволити використання вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca тільки для громадян старше 60 років. Це розпорядження набирає чинності 31 березня.

Як повідомляється, таке рішення прийнято після нових випадків тромбозу серед жителів ФРН, які отримали цей препарат, у віковій групі до 60 років.

Відзначимо, в березні кілька країн ЄС, у тому числі Німеччина, призупинили використання вакцини компанії AstraZeneca, але через кілька днів Європейське агентство лікарських засобів дійшло до висновку, що переваги від її використання переважують можливі ризики. Препарат є безпечним і ефективним, запевнили там.