У Німеччини зафіксували 9 смертей після вакцинації препаратом AstraZeneca

Німецький регулятор вакцин заявив 30 березня, що зафіксував 31 випадок згустків крові в мозку після вакцинації препаратом AstraZeneca. У дев'яти випадках люди померли.

Інститут Пола Ерліха (PEI) заявив, що наразі зареєстрував 31 випадок утворення тромбів у мозкових венах, що відомо як тромбоз синусових вен. У 19 випадках спостерігався дефіцит тромбоцитів або тромбоцитепенія. У дев'яти випадках люди померли.

За винятком двох випадків, усі повідомлення стосувалися жінок у віці від 20 до 63 років. Двом чоловікам було 36 і 57 років.