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У Німеччини зафіксували 9 смертей після вакцинації препаратом AstraZeneca

Новость на русском → Німеччина, Вівторок 30 березня 2021 15:41
У Німеччини зафіксували 9 смертей після вакцинації препаратом AstraZeneca Фото: у Німеччині зафіксували 31 випадок побічних ефектів (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Німецький регулятор вакцин заявив 30 березня, що зафіксував 31 випадок згустків крові в мозку після вакцинації препаратом AstraZeneca. У дев'яти випадках люди померли.

Про це повідомляє Reuters.

Інститут Пола Ерліха (PEI) заявив, що наразі зареєстрував 31 випадок утворення тромбів у мозкових венах, що відомо як тромбоз синусових вен. У 19 випадках спостерігався дефіцит тромбоцитів або тромбоцитепенія. У дев'яти випадках люди померли.

За винятком двох випадків, усі повідомлення стосувалися жінок у віці від 20 до 63 років. Двом чоловікам було 36 і 57 років.

Нагадаємо, раніше низка країн у ЄС заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів. Пізніше країни оголосили про відновлення вакцинації препаратом компанії AstraZeneca. Рішення було ухвалене після висновку регулятора ЄС щодо переваг вакцини AstraZeneca над можливими ризиками.

30 березня стало відомо, що англо-шведська компанія AstraZeneca перейменувала свою вакцину від коронавірусу. Тепер вона буде мати назву Vaxzevria замість "Вакцина COVID-19 AstraZeneca".

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