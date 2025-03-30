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Президент Финляндии предложил Трампу дедлайн для прекращения огня в Украине

Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Финляндии Александр Стубб предложил американскому лидеру Дональду Трампу установить дедлайн для прекращения огня в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Во время разговора двух лидеров, президент Финляндии подчеркнул Трампу необходимость установления четкой даты для прекращения огня в Украине.

Он отметил, что определение точного дедлайна важно для достижения мира, и предложил 20 апреля как оптимальное время для этого шага.

По словам Стубба, эта дата была бы удачным временем для полного прекращения огня между Россией и Украиной без всяких условий.

"Почему 20 апреля? Потому что нам нужен дедлайн. Потому что это Пасха. И потому, что президент Трамп будет в должности уже три месяца", - подчеркнул президент Финляндии.

Перемирие между Россией и Украиной

Заметим, что дата 20 апреля уже не впервые упоминается как возможный день для полного прекращения огня между Украиной и Россией. Ранее, по данным агентства Bloomberg, стало известно, что США намерены достичь заключения соглашения о перемирии между РФ и Украиной до 20 апреля.

Однако в Белом доме не отрицали, что сроки могут сместиться.

Украина отреагировала на такие оптимистичные взгляды американской стороны. В частности эксперт-международник Максим Несвитайлов в комментарии РБК-Украина отметил, что до 20 апреля президент США Дональд Трамп теоретически мог бы достичь временного прекращения огня в Украине.

Однако для обеспечения длительного мира, по его мнению, понадобится гораздо больше времени.

В Офисе президента Украины также оценили реальность данного дедлайна.

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Соединенные Штаты АмерикиФинляндияДональд ТрампВойна России против Украины