Финляндия допускает рассмотрение ее заявки на членство в НАТО без Швеции, - глава МИД

В Финляндии не исключают, что заявка страны на членство в НАТО будет рассмотрена без привязки к аналогичной заявке Швеции. Но однозначно утверждать об этом еще рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью Yle.

По словам министра, такой вариант возможен при условии, если "заявка Швеции будет долго не рассматриваться".

"Заявка Финляндии на вступление в НАТО, возможно, будет пересмотрена не одновременно со Швецией, если процесс рассмотрения заявки Швеции будет прерван на более длительный период времени", - заявил Хаависто.

Из-за того, что ранее финские политики достаточно решительно говорили о том, что Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО вместе, Хаависто также отметил, что этот сценарий развития событий остается в приоритете.

Отметим, что на сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в Альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Напомним, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит больше ждать поддержки ее заявки в НАТО, это произошло после того, как в Швеции сожгли Коран напротив посольства Турции в знак протеста из-за позиции Анкары.

Впрочем, несмотря на высказывания Эрдогана, США все же настаивают на готовности Финляндии и Швеции присоединиться к Североатлантическому альянсу.

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